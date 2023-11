Se pinta entera de verde por Halloween y no se le va la pintura: "No puede ser"

En Halloween y fechas cercanas, las redes sociales no solo se llenan de gente disfrazada, sino que muchos creadores de contenido publican vídeos con ideas de disfraces. La tiktoker María Reus Huang (@mariareushuang) es una de estas creadoras, y uno de sus últimos vídeos ha triunfado en la red social.

En este caso, ha sido un tiktok en el que muestra la consecuencia de haberse disfrazado de bruja para otro vídeo. El problema es que compró pintura corporal verde por Amazon y se cubrió entera, toda la cara incluída.

"Estoy a punto de tener un ataque porque estaba limpiando la brocha con la que me he pintado todo el cuerpo de color verde y no se ha ido la pintura, se me han quedado los dedos amarillos", empieza explicando en el tiktok, que tiene más de 27 mil likes.

"Estoy así porque supuestamente la pintura se va con agua", dice antes de pasarse un algodón con líquido desmaquillante por el brazo y comprobar que la pintura no se va del todo, sino que quita una capa superficial y deja la piel amarillenta.

"Como se me quede la cara como un Simpson...", se lamenta la tiktoker antes de volver a intentarse quitar la pintura, esta vez de la cara. Y tras probar a hacerlo, la expresión que se le queda es un poema.

En efecto, se le quedó la cara entera completamente amarilla, aunque en el vídeo seguramente se apreciase menos que en la vida real. "Supongo que Halloween se alargó", dice uno de los usuarios con más likes en los comentarios. En la misma línea, otra usuaria le responde: "Pues mira ya tienes maquillaje de Halloween, de Marge Simpson y arreglado".

Más allá de las bromas y las risas, alguno de sus seguidores la ha bendecido con consejos para la próxima vez que se maquille de esa manera o use un producto del estilo: Para que eso no pase, al menos en la cara, ponte un buen primerrr (a mi me pasa con sombras de alta pigmentación como rosa fucsia, y poniendo primer)".