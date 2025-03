Una profesora enseña el mensaje que le han escrito sus alumnos en la pizarra y todos aplauden

Pasan los años, pero hay cosas que no cambian y los contenidos de profesores, alumnos, colegios y universidades siguen triunfando en redes sociales.

La última de esas historias la hemos descubierto en X, el antiguo Twitter, donde Bárbara PK está dando que hablar. Esta profesora de Histología de la Universidad de Alcalá no dudó en compartir el mensaje que le habían dejado sus alumnos en la pizarra aprovechando un momento de ausencia.

"Yo también os quiero mucho, Grupo A, in love total con vosotros, Pero lo del 10 general... va a ser que no. #BuenIntento #NoCuela #AEstudiarHistología", escribió junto a una foto de la pizarra.

"We love Bárbara y a Celia. Best Profes", añadiendo un enorme corazón rojo en medio y firmado Att: Grupo A. Lo mejor de este bonito mensaje encuadrado es que encima alguien había tenido la osadía de escribir "10 general no?".

También tuvo que aclarar en los comentarios del post que tampoco iba a darles un aprobado general mientras otra alumna comentaba “te adoramos”.

Esta claro que estos alumnos tuvieron la osadía de intentarlo y aunque no consiguieran nada por lo menos hicieron sonreír a su profesora que no dudo en compartir lo que le habían puesto.