Publica una foto de la hamburguesa que ha preparado y las críticas son crueles

Las redes sociales pueden ser despiadadas y hasta en un sitio como BeReal, donde se supone que la gente es más auténtica y real, puedes estar expuesto a las críticas.

Recientemente una tuitera llamada Marta compartió lo que le había sucedido recientemente en BeReal y se ha vuelto viral.

"Abro hilo de los insultos que recibió mi hamburguesa que subí ayer al BeReal", decía en un tuit, junto a la foto de la hamburguesa que había cocinado y subido a la red social, que ha superado 1.2 millones de reproducciones.

En un segundo tuit ha publicado un pantallazo con algunos de las críticas que recibió su hamburguesa, especialmente su pan. "A ese pan le falta playa", "La peor hamburguesa de la historia", "No he visto hamburguesa con peor aspecto en mi vida es imposible que estuviera buena" o "Yo pagaba por no tomarla" fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

En otro tuit ha explicado que la hamburguesa "llevaba dos quesos y bacon porque me daba pereza cortar tomate, lechuga y cebolla" y aunque son muchos los que están criticando el pan que eligió más de uno está saliendo en defensa del mollete: "Poca broma, la gente le tira mierda al pan cuando no saben que el mollete es de los mejores que hay paras las hamburguesas", dijo @eeveeolog

Marta dice que “te prometo que estaba muy buena” y se defiende ante el uso de la mayonesa Ligeresa que un tuitero define como "lo más insípido que la humanidad ha creado" explicando que "es que mis padres están con la dieta".

Al final salió su prima a sentenciar el debate asegurando que sus hamburguesas eran deliciosas: "Hola, yo soy su prima/vecina de abajo y puedo corroborar que sus hamburguesas están buenísimas y que vuestras opiniones son una basura".