¿Se pueden tener los ojos de color violeta? Esta tiktoker explica por qué sus ojos se ven así de forma natural

Aunque la sociedad está muy acostumbrada a ver ojos de distintos colores, cuando uno ve un tono fuera de lo habitual rápidamente llega a la conclusión de que esa persona debe estar utilizando lentillas de colores. Pero, lo cierto es que esto no siempre es así y que, aunque no es habitual ver ojos que se ven de un tono rojizo o lila, eso no significa que estos no existan de forma natural. Esto es algo sobre lo que ha querido hablar la tiktoker Kayla Lud, a quien siempre le dicen que lleva lentillas por este mismo motivo.

Por este motivo, esta chica ha querido explicar a los usuarios cuál es la razón científica por la que parece que tiene los ojos de un tono rojizo, ya que muchas personas no solo le acusan de mentir sobre su color, sino también sobre el hecho de ser albina. Pero, tal y como ha querido destacar, que sus ojos se vean de este color es, precisamente, una condición que provoca el propio albinismo en algunas personas.

A raíz de esta cantidad de comentarios, ha querido aclarar que, tal y como muchos han señalado, es cierto que las personas no pueden tener "una pigmentación roja o lila en el ojo de forma natural". Pero eso no significa que ella utilice lentillas ni mucho menos, sino que la realidad es que el color rojo que ven "en realidad es sangre". Tal y como ha explicado, cuando una persona tiene los ojos de color azul es porque no tienen tanta pigmentación como tiene alguien que los tiene marrones, por lo que este color es consecuencia de una falta de pigmentación.

Por ello, debido a su condición genética, no solo no tiene pigmentación en su pelo y piel, sino que tampoco la tiene en sus ojos. Debido a esto, aunque estos deberían ser azules, ella sufre una falta de pigmentación todavía mayor de la normal, por lo que sus ojos dejan ver los vasos sanguíneos, motivo por el que, al mezclarse con el azul, estos a veces se ven de color lila.

Tras publicar esta explicación, muchas personas se han mostrado agradecidas con ella por haber compartido una explicación tan fácil de comprender para todos. Sin duda, gracias a esto no solo ha conseguido resolver las dudas de miles de personas, sino que, además, ha logrado educar a muchos usuarios sobre esta parte del albinismo.