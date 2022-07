La rechazan para un puesto de trabajo, les responde con un meme y acaba consiguiendo una entrevista

Más información Un joven se lleva la sorpresa de su vida al descubrir que su compañera de trabajo es su madre biológica

Buscar un trabajo puede llegar a ser muy complicado. Realizar entrevistas, prepararse lo que se quiere decir, dar una buena impresión… todo eso para luego acabar rechazado en la mayoría de las veces.

Hay momentos en los que uno ya no aguanta más tantas oportunidades rechazadas y decide hartarse y responderles de mala manera. Total, el "no" ya lo tienes. Pues algo parecido decidió hacer la tiktoker @swedishswan en una de sus innumerables oportunidades de trabajo. Sin embargo, en vez de insultarles, les envió un meme. La respuesta que recibió todavía es increíble.

Según cuenta la usuaria a través de su Tik Tok, nada más levantarse recibió un email con otro rechazo a un puesto de trabajo. Ni siquiera la habían seleccionado para una entrevista. Carly, cansada de toda esta situación, y haciendo caso a la Generación Z, decide enviarles un meme como respuesta a su rechazo.

Como no tenía nada que perder, Carly no se esperaba nada. Incluso podrían no haber leído la respuesta. Sin embargo, y para sorpresa de todos, no solamente obtuvo respuesta, sino que la empresa se lo pensó y la enviaron otro email con una entrevista de trabajo. "No me puedo creer que haya funcionado", dice Carly asombrada por la situación.

La publicación de @swedishswan ha superado los 2 millones y medio de visualizaciones en tan solo 5 días. Además, la inmensa mayoría de comentarios toman nota de lo sucedido.

Ya sabéis, si queréis que una empresa se piense el contrataros, probad enviando memes. Puede que los de recursos humanos tengan un gran sentido del humor y os decidan concertar una entrevista, o ni siquiera lo lean.

