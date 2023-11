La reflexión de una tiktoker sobre las llamadas fuera del horario de trabajo que muchos están aplaudiendo

Recientemente compartimos con vosotros el vídeo de una joven tiktoker que lloraba por tener que trabajar de 9 a 5 tras terminar la universidad porque no tenía tiempo para hacer nada.

Aquel vídeo generó un intenso debate sobre la flexibilidad horaria, el teletrabajo, la conciliación familiar, las horas que le dedicas a estar en la oficina y el tiempo libre que te queda para hacer otras cosas o tener una vida fuera del trabajo.

Ahora es otro vídeo de tiktok, esta vez nos llega desde España, el que está generando más debate en torno al trabajo y el tiempo libre.

La tiktoker Martha Drama, que cuenta con más de 43.000 seguidores en su cuenta, la que se ha hecho viral gracias a esta reflexión sobre los horarios laborales.

"No hay dinero? No me hables. Fin de la conversación - aplica para todo", dice la descripción de este vídeo, que en el momento de redactar esta noticia ha sido reproducido más de 85.000 veces.

"Oye tengo una pregunta para la gente que son compañeros de trabajo y jefes que te escriben fuera de tu horario de trabajo o te llaman y tú por lo que sea no contestas porque no te sale y luego se enfadan o se molestan", empieza diciendo Martha en el vídeo.

"Cariño, te quiero decir, yo trabajo por dinero. Horas dinero. Fuera de mi horario de trabajo no hay dinero pues ya está, trabajo por dinero", continúa diciendo antes de sentenciar: “querías lealtad, querías alguien incondicional pues contratad a un golden retriever, a mí no”.

El sencillo y directo vídeo de 33 segundos ha generado un intenso debate en los comentarios. Hay gente que aplaude y está de acuerdo con la reflexión de Martha como @joniprisionbreak que dice "Yo antes hacía lo de comienzo incondicional y en el día que cambie ahora soy el malote de la empresa pero tb encontré esa paz, tienes toda la razón" o @klgj83 que ha asegurado que "yo nunca lo cojo y si insiste lo bloqueo fuera de horario laboral no existo y si no ya sabe a pagar extra por disponibilidad".

Pero también está recibiendo algunas críticas. "Asi llegaras muy lejos.... cuando tu pidas un favor ojala te lo devuelvan con la misma actitud suerte", le ha dicho Arantxa y "Yo cada vez que salgo del trabajo les digo a mis compañeros para cualquier cosa me llamáis no se es simple compañerismo", ha asegurado Neivar Romero.

Lo que sí ha dicho Martha en los comentarios es que estaba de acuerdo con Carlos Sanz que explicaba que "si te pagan disponibilidad o tienes un teléfono de empresa si tienes que cogerlo".