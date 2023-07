Un restaurante pide ayuda y Twitter hace magia: el dueño pasa de no tener pedidos a recibir 20 en unas horas

Pese a que en muchas ocasiones las redes son uno de los espacios en los que más discusiones y toxicidad se genera, la realidad es que estas también están llenas de magia y que pueden convertirse en el mejor apoyo que uno puede llegar a tener. Y, por lo que parece, el dueño de un restaurante de Valencia ha tenido la suerte de dar con este lado tan bonito de Twitter, el cual ha encontrado justo en el momento que más lo necesitaba, porque no estaban entrándole pedidos.

Tal y como ha explicado Alberto, no hace mucho que decidió abrir un negocio de comida a domicilio y, pese a que se nota que empezó este proyecto con mucha ilusión, en estos momentos parecía estar perdiendo la ilusión porque no le entraba ningún pedido. Por ello, con mucha esperanza, le ha pedido a Twitter que haga su magia, y ha ofrecido a todos sus posibles clientes la opción de recibir un entrante gratis si le avisaban que venían desde esta publicación. Y, sin duda, ha conseguido atraer los poderes que tiene esta red social, ya que su tuit ha terminado consiguiendo más de 36.000 me gustas y más de 24.000 retuits.

Además, este apoyo ha traspasado las redes, ya que Alberto ha pasado de no tener ningún pedido a recibir 20 en tan solo unas horas, algo que ha provocado que tenga que ir rápidamente a comprar alimentos para tener ingredientes para el turno de noche. Y, como era de esperar, el tuitero se ha mostrado totalmente agradecido con la comunidad de Twitter, ya que le han ayudado mucho a recibir una gran visibilidad y llegar a mucha más gente de la que se hubiera podido imaginar.

Finalmente, este joven emprendedor ha confesado que se ha quedado sin palabras por todo el apoyo que ha recibido, y revela que la sensación que tiene en el cuerpo "es indescriptible", porque no se esperaba para nada recibir una respuesta tan masiva. Sin duda, la magia de Twitter llega cuando uno menos se la espera y cuando más la necesita.