Le robaron tantas veces la bicicleta que se hartó y construyó esta bici antirrobo

Sin duda, las malas experiencias son la mejor motivación para muchas personas, ya que es lo que les anima a mejorar para intentar no volver a pasar por algo parecido a ello. Pero, aun así, a veces es muy difícil conseguir este objetivo porque estas malas experiencias dependen de terceras persona, por lo que hay quienes deciden sacar todo su ingenio para ponérselo difícil a estas personas. Esto es precisamente lo que ha hecho este argentino, quien ha confesado en un TikTok que siempre que va al centro de la ciudad terminan robándole la bicicleta, motivo por el que ha tenido que sacar toda su imaginación para evitar que esto siga ocurriéndole.

Y, por lo que parece, no solo ha conseguido crear una bicicleta antirrobo que ha sorprendido a millones de personas, sino que también les ha fascinado por la estética tan increíble que ha conseguido darle con estos añadidos. Porque, tal y como ha enseñado a lo largo de este TikTok, el cual ya supera los seis millones de reproducciones, lo que ha hecho es añadirle unas bisagras que le permiten ponerle pinchos tanto al asiento como al manillar de la bicicleta. De esta forma, cuando él se baja de ella, los coloca y los asegura con un candado, lo que consigue evitar que alguien pueda ir corriendo y subirse en ella para robársela.

Además, por si esto no fuera suficiente, también le ha puesto una cadena bastante gruesa para que la bicicleta sea más pesada y no puedan levantarla con tanta facilidad. Pero, aunque esa cadena ya parece enorme, el hombre asegura que le hubiera puesto una todavía más grande si llega a tenerla. Esta es una idea que ha fascinado a todos los usuarios de TikTok, quienes no solo están deseando poder tener una similar para evitar que se las roben a ellos también, sino que también les encantaría poder darle una imagen tan increíble a sus bicicletas.

A raíz de este vídeo, son muchos los que aplauden la gran idea que ha tenido este argentino para evitar tener que perder otra bicicleta. Y, aunque esta propuesta nace de haber sufrico varios robos, parecee que, afortunadamente, este hombre se lo toma con mucho humor, ya que antes de irse bromea diciendo que se va a ir a probarla al centro para ver si se la roban.