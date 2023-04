Una tiktoker enseña todas las cosas locas que se ha encontrado tiradas en el Coachella

Coachella ha estado en boca de todos tanto por los conciertos como por los looks que han llevado todos sus asistentes. Pero, lo que la mayoría de gente no sabía es que el propio festival parece un recinto de objetos perdidos, ya que miles de personas pierden todo tipo de cosas durante los días que dura Coachella. Esto es algo que ha revelado al tiktoker ytusinfiltro, quien no ha dudado en compartir muchas de las cosas que ha encontrado por el suelo durante los días que lleva en el festival.

Empezó grabando esto debido a lo sorprendida que estaba de haber encontrado tantas cosas tiradas, las cuales no siempre son baratas sino más bien todo lo contrario. Según mostró en el primer TikTok, se encontró muchas bandanas, de las cuales se quedó algunas que le gustaban. Además, también se llevó un lightstick de Blackpink, un objeto que no es precisamente barato, ya que tal y como dice la propia tiktokter costaba bastante dinero. Estas son solo algunas de las cosas que enseñó pero, además, ha revelado que también se ha encontrado un total de cinco móviles perdidos, pero estos los ha devuelto a los propietarios cuando ha visto que se le caían; y a objetos perdidos en el caso de que estuvieran tirados por ahí.

Debido al éxito que ha tenido este vídeo, ytusinfiltro ha decidido hacer un segundo vídeo en el que enseña más objetos encontrados, revelando que ha encontrado dos gafas de sol, un pendrive en el que no sabe qué puede haber, y mucho maquillaje, entre otras cosas. Aun así, pese a que ha recogido el maquillaje, ha señalado que este lo acabará tirando, ya que al fin y al cabo no sabe quiénes lo han utilizado, pero aun así ha querido recogerlos para enseñarlos. Sin duda, parece que la gente va tan emocionada por el festival que se despista más de lo habitual. ¡Muchos volverán a casa con los bolsillos más vacíos que llenos!