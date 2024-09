Una tiktoker norteamericana revela las cosas que NO extraña de su país viviendo en España

Cuando te mudas a otro país, es común extrañar ciertas cosas del lugar de dónde vienes. Desde los sabores de la comida hasta las costumbres cotidianas, la nostalgia puede golpear fuerte. Sin embargo, hay personas que se enamoran tanto de su nueva vida que, en vez de echar de menos, comienzan a preferir ciertos aspectos de su nuevo hogar. Este es el caso de Camila Webb, una norteamericana que vive en España y que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con un vídeo donde enumera todo lo que NO extraña de Estados Unidos.

En su post en la plataforma de TikTok, Camila empieza fuerte atacando uno de los aspectos más polémicos de la vida estadounidense: las propinas. "La cultura de las propinas en EE.UU. es una locura", comenta. En España explica que no se da casi nada de propina, y si lo haces, es algo simbólico. La joven comenta cómo en Estados Unidos hasta en una simple visita a Starbucks se espera una propina, algo que le parece excesivo comparado con la vida aquí.

Otro de los puntos que destaca es el eterno uso del coche en Estados Unidos. Para los americanos, dice, es normal tener que conducir 20 minutos o más para cualquier cosa, mientras que en España las ciudades son mucho más caminables y cuentan con un excelente transporte público. "Es increíble poder caminar a todas partes o tomar un tren sin gastar una fortuna", añade encantada.

La comida rápida tampoco escapa de su lista. Camila confiesa haber sido fanática de Taco Bell en su vida en USA, pero desde que ha probado la comida fresca y sin conservantes de España, dice que ahora el fast food americano ya ni siquiera le gusta. En su nuevo estilo de vida, los productos frescos son la norma, y hasta ha aprendido a disfrutar alimentos que antes detestaba, como los tomates.

Pero no todo es sobre la comida. Camila también resalta el estilo de vida más relajado de los españoles. A diferencia de la frenética rutina americana, donde todo es para ayer, en España ha descubierto un mejor equilibrio entre el trabajo y el ocio. "No extraño para nada la vida rápida de EE.UU.", asegura. Además, celebra que en España la gente tiene más vacaciones y las familias pasan mucho más tiempo juntas, algo que le resulta encantador al ver parques llenos de niños jugando al aire libre y no con su "IPad".

Camila Webb ha dejado claro que si bien hay cosas que extraña de su país, esta americana no tiene prisa por volver. Así que, si alguna vez has soñado con mudarte a Europa, puede que Camila te convenza de que hay algunas cosas de las que no te arrepentirás de dejar atrás.