La tiktoker que triunfa compartiendo su vida como 'tradwife' a pesar de las críticas

Todos los estilos de vida y tipos de influencers que te puedas imaginar caben en TikTok incluido esta 'tradwife' de 25 años que pasa cinco horas al día en la cocina y dice que su trabajo es hacerle la vida más fácil a su marido.

Estee Williams, de Virginia, EEUU, cree firmemente en los roles de género tradicionales y dice que el esposo debe ser el que sale a trabajar para ser el proveedor y el protector, mientras que la esposa tiene que ser el ama de casa, la ciudadora y no necesita trabajar para apoyar a la familia.

A pesar de que la pareja no tiene hijos, Estee dice que no está de acuerdo con que las mujeres intenten tenerlo todo, y dice que no quiere salir a trabajar todo el día y volver a casa para cocinar y limpiar como lo hizo su propia madre.

Después de casarse con su esposo, Conner, de 22 años, a principios de este mes, la pareja siempre ha tenido los mismos valores tradicionales que discutieron en su primera cita hace tres años.

Connor trabaja a tiempo completo como electricista, mientras que Estee se queda en casa para asegurarse de que la casa esté limpia y que sus comidas estén preparadas para que no tenga que mover un dedo cuando está en casa.

Estee Williams se dedica a compartir su estilo de vida como una mujer tradicional en su cuenta de TikTok donde acumula más de 40.000 seguidores. "Definitivamente no crecí en un entorno tradicional. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y mi madre luchaba con sus hijos para llegar a fin de mes", explica Estee.

"Sabía firmemente que no quería eso para mí. No quería ser la mujer que salía a trabajar todo el día y luego tenía que volver a casa para cocinar y limpiar".

"Soñaba con quedarme en casa y tener una pareja que apreciara mi papel como ama de casa. Solo quería una vida simple y tradicional".

Conner y ella se conocieron en el 2020 y hablaron sobre sus valores tradicionales compartidos en su primera cita. "Nos dimos cuenta de que teníamos los mismos puntos de vista y valores. Nunca pensé que conocería a un tipo así", dijo anttes de explicar que "en ese momento, yo era un estudiante de meteorología, pero poco después de conocernos, dejé la universidad y dejé todos intento de seguir una carrera".

"No planeo tener una carrera profesional nunca porque me quedaré en casa para cuidar de nuestro hogar, mi esposo y, con suerte, nuestra futura familia", sentenció.