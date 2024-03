Utiliza las Vision Pro durante su boda para grabar la ceremonia, y la reacción de la novia habla por sí sola

Los avances tecnológicos siguen impresionando mucho a la sociedad, la cual cada vez se muestra más entusiasmada por darle paso a todos estos cambios. Pero, pese a que muchos de ellos no han afectado de una forma tan directa en el día a día de las personas, la llegada de las Vision Pro de Apple han provocado un gran impacto en los amantes de la tecnología. Esto es algo que se vio especialmente reflejado durante los primeros días de su lanzamiento, cuando las calles se llenaron de personas probándolas en todos los lugares.

Y, aunque parecía que se había calmado un poco la locura que generaron estas gafas, ahora se ha viralizado la reacción que ha tenido una novia durante su boda al mirar a su novio, quien quiso utilizar sus Vision Pro durante las fotos. Según asegura el medio SFGate, el protagonista de estas fotos es un ingeniero de software que decidió utilizar este dispositivo para grabar toda su experiencia durante la ceremonia, algo que, por lo que parece, a su novia no le hizo tanta gracia como a él. Porque, tal y como se refleja en su expresión, no le hizo mucha ilusión esta idea, algo que también le confesó a este medio, a quien le dijo que intentó no mirarle mucho porque le resultaba "un poco espeluznante" y "extraño.

Sin duda, el novio estaba mucho más entusiasmado que ella con la idea de utilizar las Vision Pro durante su boda, ya que, aunque le pidió que se esperara y no se las pusiera todavía, la novia asegura que se las puso en cuanto se dio la vuelta. Y, como era de imaginar, las redes no han tardado en opinar y bromear sobre esta situación, momento en el que uno ha señalado que mientras él mira hacia el futuro, ella debe estar buscando un abogadopara divorciarse.

Pero, aunque quizás la boda no salió tan bien como a la novia le hubiera gustado, esperamos que les vaya muy bien juntos y que, en el futuro, esta idea sirviera para algo y que ambos puedan disfrutar de los recuerdos que grabó con este dispositivo.