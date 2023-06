Vanta The Raven: el cuervo que puede hablar con sus dueños y es toda una estrella de TikTok

Pese a que la sociedad tiene muy normalizado que los loros sean capaces de hablar e incluso muchos los escuchan de manera casual, lo cierto es que por lo general las personas no están acostumbradas a que las otras especies sean capaces de hacerlo. Por ello, muchos desconocen que los loros no son las únicas aves que pueden hablar, sino que hay cuervos que han demostrado que también tienen la habilidad de articular palabras. Por este motivo, las redes no han tardado en enloquecer al descubrir el vídeo de Vanta, un cuervo hembra que es capaz de devolver el saludo a sus dueños.

Frente a este vídeo, muchos usuarios se han quedado en shock no solo por escuchar como le devuelve el saludo, sino también por la voz tan grave y profunda con la que cuenta Vanta, algo que ha hecho que muchos se asusten de ella. Pero lo cierto es que esta pequeña ave es muy conocida en TikTok, donde ya ha conseguido cautivar a más de 1.6 millones de personas gracias a los bonitos vídeos que sus dueños comparten en esta red social.

Aunque la voz de Vanta parece que llegue desde el inframundo, lo cierto es que en cada uno de sus vídeos ha mostrado su capacidad de enamorar a las personas no solo con su habilidad para hablar, sino también por la bondad que transmite. Por ello, pese a que tantas personas se han asustado frente a esta inesperada situación, no sería de extrañar que todos aquellos que se han quedado en shock al principio terminen enamorándose de esta pequeña tiktoker.

Descubrir esta habilidad de los cuervos gracias a Vanta ha sido un placer para muchos, ya que hay quienes incluso han decidido seguirla en su canal de Twitch para poder verla en su día a día y no solo en los fragmentos de TikTok. Sin duda, este cuervo hembra ha logrado ya cautivar miles de corazones, un número que seguro que irá aumentando todavía más con el tiempo.