No todos los retos que salen en TikTok tienen el mismo nivel de aceptación o gracia. Una de las últimas tendencias se llama “mugshot”, y consiste en hacerse una foto como las que te toman las autoridades cuando te detienen, para hacerte ficha policial.

Así, muchos usuarios han aparecido en esta red social aparentando estar detenidos, con signos simulados de violencia. Cuando un desconocido sube contenidos de este tipo puede recibir alguna que otra crítica, pero cuando lo hace alguien de la talla de James Charles, decenas de miles de comentarios piden que lo retire inmediatamente.

El gurú del maquillaje, de solo 20 años, se atrevió a compartir dos imágenes suyas en Twitter e Instagram siguiendo el reto #mugshot. El resultado fue un aluvión de críticas acusándole de insensible.

Gracias a su habilidad con la brocha, supo crear un maquillaje muy realista sobre su nariz falsamente sanguinolienta, así como simular un ojo morado. Muchísimos usuarios saltaron con respuestas muy negativas, diciendo que “glamurizaba” el abuso doméstico.

Tras el aluvión de críticas, el artista decidió eliminar las fotos de Twitter pero no de Instagram. En su cuenta oficial ha querido compartir unas explicaciones: “Aunque cientos de influencers y artistas han hecho algo similar a mis fotos, yo las he borrado porque nunca fue mi intención enfadar a nadie, y es una pérdida de tiempo intentar razonar con gente que me odia”.

Cuando un usuario le dice dentro de esa publicación que “no tiene por qué disculparse”, Charles responde categórico: “No es una disculpa y no pienso disculparme”. El maquillador tiene 17 millones de seguidores en Instagram y otros 18 en YouTube, lo que le convierte en una referencia dentro del mundo del maquillaje. Acostumbrado a la polémica, sabe que la fama le puede traer tantos seguidores como haters, algo que parece claro en este último episodio.