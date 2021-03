Los outfits de Rosalía inspirados en la historia del arte

Rosalía bebe de las aguas más eclécticas y aleatorias para inspirarse. No hay más que ver las listas de reproducción que crea y en las que tienen cabida desde Frank Ocean o Kanye West hasta cantaores como Canelita o Parrita pasando por Bad Gyal, Nina Simone o James Brown.

En cuanto al estilismo, no iba a ser menos. Ya hemos visto a la cantante sacando a relucir su lado más otaku y hasta colando en algunas alfombras rojas 'cosplays' de algunos de sus personajes de anime y manga favoritos. Rosalía cuida hasta el más mínimo detalle: calcetines de la marca que han creado los chicos de BTS o manicura con guiñito a Sailor Moon.

Ahora, el usuario de Twitter @Andoni_Martinz le ha echado el ojo a algunos de sus looks y ha descubierto algunas referencias sacadas nada más y nada menos que de la historia del arte. Su último videoclip, junto a Bad Bunny, está plagado de detalles sacados de cuadros de René Magritte o Salvador Dalí. Ya hemos visto a la reina del Tra-trá y a su equipo creativo sacar referencias del arte para sus videoclips como es el caso de estilismo de 'A Palé', diseñado por Palomo Spain, y que recuerda al retrato de 'La duquesa de Alba' pintado por Francisco de Goya. También la hemos visto recostada en la cama en el videoclip de 'Di mi nombre' en una postura y con un traje similar al de 'La maja vestida', también pintada por Francisco de Goya.

Estas no son las únicas referencias al arte que Rosalía ha llevado en sus estilismos, ya hayan sido intencionadas o no. @Andoni_Martinez ha rescatado el espectacular vestido blanco asimétrico de Antonio Grimaldi que Rosalía lució en la alfombra rosa de los Billboard Women in Music 2019 y lo compara con la escultura griega Kore de Samos, que data de en torno al año 570-560 antes de Cristo.

Rosalía también ha lucido un estilo que parece inspirado en una pintura renacentista. En concreto en el retrato de Elizabeth Talbot, Condesa de Shrewsbury, conocida como Bess de Hardwick. El parecido se puede ver en el terciopelo negro y las abundantes cadenas sobre el pecho. Un look que Rosalía escogió para recoger los premios MTV VMA's que ganó en 2019. Uno a Mejor Coreografía y otro a mejor vídeo latino por su colaboración con J Balvin en 'Con Altura'.

Precisamente en estos mismos premios, lució un atuendo diferente en su actuación. Un outfit que al tuitero le ha recordado al manto de una virgen. En concreto a la Virgen de la Soledad de Córdoba.