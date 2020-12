La peligrosa tendencia de TikTok para limarse los dientes

No todas las tendencias o los retos de TikTok que se vuelven virales son fáciles de imitar. A la vista está el repetidísimo 'WAP challenge', que ha dejado algún que otro lesionado por la complejidad de su ejecución o #ThrowInTheAir que consistía en lanzar, literalmente, objetos por los aires (y algunos terminaban impactando sobre la cabeza de los tiktokers).

Otros retos y tendencias centrados en conseguir resultados estéticos de forma rápida y casera, llegan hasta poner en peligro nuestra salud. No hablamos de raparse las cejas o teñirse el pelo de colores, no. Por suerte esto suelen ser tendencias pasajeras y, al fin y al cabo, el pelo termina creciendo.

Seguro que te acuerdas del truquito de ponerte una gota de pegamento fuerte en el arco de cupido para pegarte los labios y que parezca que tienes los morros de Kylie Jenner. A quién se le ocurre, ¿verdad? Pues lo cierto es que muchos usuarios quisieron probarlo y el riesgo de terminar en urgencias era elevado.

Ahora se ha puesto de moda limarse los dientes para obtener una sonrisa perfecta en la que todos tus dientes estén alineados. Para ello, los usuarios de TikTok están cogiendo limas que tienen por casa para las uñas y las están frotando de forma frenética contra sus dientes. Sí, nosotros también acabamos de sentir el escalofrío de la dentera solo de imaginárnoslo.

Muchos son los profesionales que han salido inmediatamente ha concienciar sobre los riesgos que esta peligrosa práctica conlleva para nuestra dentadura. Un ejemplo de ello es la dentista cosmética de estrellas como Cardi B, que advierte que el limado de dientes casero puede ocasionar sensibilidad, daño permanente en la piezas dentales, tornar amarillo el esmalte o hacer los dientes más débiles: "No lo hagas", dice en el vídeo.

Los dientes no son como las uñas, una vez que los limas y los desgastas no vuelven a crecer. Así que si no te gusta tu dentadura, acude a un profesional para que te aconseje en lugar de recurrir a modas virales que podrían terminar causándote graves problemas como tener que reemplazarte todos los dientes debido a fracturas.