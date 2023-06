10 streamers que no sabías que cantaban así de bien

1. Aroyitt

Pese a que Aroyitt suele ser muy tímida a la hora de cantar, todos los que la han escuchado alguna vez han quedado enamorados de su hermosa voz. Por suerte, parece que la streamer cada vez se está soltando un poco más y, sin duda, el día en el que deleitó a la comunidad de su cover improvisada de 'Parte de él' sigue siendo uno de los más preciado de sus seguidores.

2. ElMariana

Aunque Mariana es especialmente conocido por su gran sentido del humor y su divertida personalidad, lo cierto es que este no es el único talento que esconde el mexicano. La realidad es que cuenta con una voz tan impresionante que todo el que le escucha cantar por primer a vez, no puede evitar sorprenderse por su talento vocal.

3. ElisaWaves

No cabe duda de que ElisaWaves es una de las voces más queridas de la comunidad hispanohablante. Todos los que vieron los primeros Squid Craft quedaron prendados por la increíble voz de ElisaWaves, pero lo cierto es que esta actriz de doblaje no solo esconde la gran voz hablada que todos conocen, sino que también canta como los ángeles.

4. Roier

Pese a que la comunidad de Roier en muchas ocasiones le escucha cantar con voces que no son la suya y de forma humorística, la realidad es que el mexicano cuenta con una gran voz al cantar. Esto es algo que ha demostrado durante su sesión de karaoke con Mariana y Rivers, la cual muchos están deseando que vuelvan a repetir pronto.

5. AuronPlay

Pese a que AuronPlay no suela presumir de ello, lo cierto es que esconde una gran voz al cantar, algo que tanto sus seguidores como otros streamers le han destacado cada vez que le han escuchado.

6. Robleis

Es posible que muchos ya conozcan las canciones de Robleis, ya que el argentino incluso ganó el últimoEsland a 'Canción del Año'. Pero, aun así, no podía faltar en este top, ya que cuenta con una voz digna de recordar.

7. VioletaG

VioletaG cuenta con una de las voces más bonitas de todo Twitch España, algo que no puede negar nadie que la haya escuchado cantar. Y, pese a que ha subido varias covers desde que empezó en YouTube, la que le permitió ganarse el corazón de miles de personas fue la de 'Tal como eres', una canción que dedicó a Horacio, el personaje de Perxitaa en GTA Roleplay.

8. Magus / Agustin51

Al igual que Robleis, Agustin51 también decidió adentrarse en el mundo de la música, algo para lo que decidió adaptar su nombre a Magus. Y, sin duda, lo ha hecho a lo grande, ya que desde que lanzó su primera canción ha recibido mucho apoyo por parte de su comunidad.

9. Rubius

Puede que no tenga la mejor voz del top, pero Rubius no solo hizo una gran actuación en Mask Singer, sino que ha creado uno de los himnos de la comunidad hispana: Minero. Solo por eso, no podía faltar dentro de este repaso por las mejores voces de Twitch,

10. Maximus

Aunque Maximus suele ser más compositor que cantante, sus dotes para la música son indiscutibles, algo que ha demostrado en cada 'Canta Canta' que ha organizado. Y, sin duda, en muchas ocasiones es precisamente su voz la que marca la diferencia en sus producciones musicales.