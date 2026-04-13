Aitana Soriano explica cómo consiguen las influencers ir a Coachella, aun estando agotadas las entradas

El festival de Coachella es uno de los eventos más relevantes del año, tanto para los amantes de la cultura pop como para el sector influencer, que acostumbra a incluir el festival como parte de su agenda de contenido. Son muchas las creadoras que han acudido a la edición de este año, y hay quienes se han preguntado cómo pueden estar invitadas, si viven en el otro lado del mundo y las entradas llevaban tiempo agotadas. Aitana Soriano ha querido explicar cuál es la manera en la que ella y otras muchas de sus compañeras han conseguido vivir esta experiencia.

La forma en la que este grupo de influencers ha conseguido ir al festival es cercana a la realidad de una persona cualquiera: en un primer momento, cuando se lanzan las entradas a la venta, las pagan de su propio bolsillo, y luego dedican meses a coordinar sponsors que les ayuden a costear los gastos de esa experiencia. Lo habitual es que se desarrollen contenidos grabados o fotografiados en el propio festival, aprovechando el boom de popularidad del que goza, pero también hay quienes trabajan campañas fuera del calendario de Coachella para pagar este costoso festival.

En conclusión, no hay invitaciones mágicas ni entradas reservadas a influencers; y mucho menos a creadoras de contenido locales como pueden ser las españolas. Con el misterio resuelto, muchos de los seguidores de Aitana Soriano han agradecido que expliquen cómo funciona todo este proceso, y han aplaudido que sean ellas mismas las que compren las entradas y coordinen el asunto, ya que denota un verdadero interés en aprovechar la experiencia de Coachella.