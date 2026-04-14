El aplaudido mensaje de Carlos Peguer tras comprar su primera casa: "El problema de la vivienda es urgente y tenemos que seguir dando la lata"

Cuando un influencer decide compartir que se ha comprado una casa, las cosas rara vez acaban bien. Son muchos los que tienen al sector influencer en el punto de mira, ya que son unos de los pocos jóvenes que pueden tener acceso a una vivienda en propiedad en España. Si deciden lanzar mensajes del tipo "He trabajado mucho para conseguir esto y me lo merezco", les llega una lluvia de críticas, ya que son cientos de miles los jóvenes que trabajan mucho para cubrir apenas sus gastos mensuales. Precisamente por eso ha sido muy aplaudida la reflexión del influencer Carlos Peguer, que ha publicado la noticia de que ya es propietario de una casa.

Carlos Peguer llevaba varios años comentando por redes el tema de que tenía el objetivo de comprarse una casa lo antes posible, en cuanto su situación económica como creador de contenido fuese lo suficientemente segura. La estabilidad de sus ingresos y su próspera relación con su actual pareja han empujado a ambos a tener un espacio propio en el que convivir, sin tener que lidiar con alquileres que suben de forma inesperada o caseros crueles. La propiedad tiene aproximadamente 60m2 y está en el barrio en el que Carlos Peguer siempre ha querido vivir, según ha explicado él mismo en su post.

El influencer ha reconocido que no cree ser merecedor de esta privilegiada situación; no, al menos, más que cualquier otra persona de su edad que viva en España. Ha opinado que la situación de la vivienda en el país es desastrosa y que debe ser la gente joven la que lidere las manifestaciones para buscar un mejor futuro, en el que el acceso a una casa deje de ser un privilegio y se convierta en la norma.

Lo primero que ha hecho Carlos Peguer en su nueva casa ha sido hacer un contenido patrocinado. Sobre cremas de protección solar. Dentro de su casa. Un día nublado. Y aun así le ha quedado gracioso. La que puede, puede.