Ari Gameplays niega que su divorcio con Juan Guarnizo se deba a una infidelidad: "Por ninguna de las dos partes"

Han pasado ya varios días desde que Juan Guarnizo y Ari Gameplays revelaron que habían empezado su proceso de divorcio, y desde entonces tanto fans como haters han debatido mucho en redes al respecto de las posibles razones que podrían haber llevado a esta conocida pareja de streamers a terminar su relación. Los que menos simpatía sienten por estos dos creadores, y especialmente por Ari, han tratado de lanzar comentarios hirientes al respecto de una posible infidelidad entre ambos, y ahora la streamer ha querido dejar claro que esa no ha sido la razón por la que han decidido poner fin a su etapa juntos.

Ari Gameplays parece ser bastante consciente de lo que ya comentó Gemita el fin de semana pasado: poco importa si dan explicaciones o no, los haters seguirán opinando en su contra para hacerles todo el daño posible. Gemita se negó a dar ningún tipo de explicación, pero Ari ha decidido darla de forma muy escueta, para que todos aquellos que les han apoyado se queden tranquilos: su divorcio no está motivado por una infidelidad, ni de parte de Juan ni de ella.

Todavía falta un tiempo para que todos los procedimientos legales terminen y que la pareja esté oficialmente divorciada. Hasta entonces, no cabe duda de que seguirán teniendo los mensajes de ánimo de miles de sus fans, que durante estos días tan difíciles no han dejado de enviar palabras bonitas a los dos streamers. Aunque ahora sean el objetivo de infinidad de críticas, el tiempo pondrá las cosas en su lugar, y seguro que pronto podremos verlos a ambos dándolo todo en stream, como lo han hecho siempre. Los dos tienen proyectos interesantes a los que dedicarse, y están decididos a que esta ruptura no acabe con el cariño que sienten el uno por el otro, y por sus fans. ¡Unas comunidades tan grandes y unidas como las suyas no decaerán así como así!