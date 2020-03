Todos tenemos unos inicios, pero casi nadie tiene tan documentada su evolución como los youtubers. ElRubius, que acaba de cumplir 30 años, empieza a ser consciente de cómo pasa el tiempo gracias a los vídeos que ha ido protagonizando. Él mismo hacía la broma de que se sentía como el señor Burns cuando quería hacerse amigo de los compañeros de Bart Simpson. AuronPlay ya sabe lo que es pasar por eso (va camino de los 32 tacos)...

El creador de contenido más seguido de España ha echado la vista atrás después de su aniversario en una mirada más nostálgica de lo habitual. Ha sido con un vídeo que cuenta con la aparición estelar de un jovencísimo WillyRex. Rubius calcula que en el momento del vídeo su compi de profesión y aventuras tenía 17 o 18 años, aunque si está fechado en 2012 debía tener 18 o 19.

El caso es que los análisis al vídeo incluyen varios facepalm del youtuber: por su falta de dicción, por lo raro que era grabarse por la calle hace ocho años y por lo que le gustaba Skrillex en la época. De hecho, el mismo día WillyRex y Rubius se juntaron con Sr. Cheeto para acudir a un concierto del DJ, dejando una visita para la posteridad con un vídeo del evento.

No ha sido el único clip que le ha tocado la patata al madrileño en los últimos días. Ahora mismo se encuentra en plena promoción de la continuación de Virtual Hero, y un usuario ha detectado un detalle que parece unir esta serie con su primer trabajo animado. Fue antes de darse a conocer como creador de contenido, cuando Rubén Doblás (que no ElRubius) estudiaba diseño gráfico.

Entre los millones de seguidores de Doblás, uno se dio cuenta de que la mariposa que aparece en VH2 es muy parecida a la que enseñaba en su corto 'Down & Up'. Once añazos desde que empezara con ese proyecto, en los que ha pasado de hacer vídeos modestos a tener ejércitos de followers. Así da gusto que pase el tiempo.