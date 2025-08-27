Forbes publica su lista de los Top 100 creadores de contenido 2025: de streamers emergentes a figuras consolidadas

La apuesta de Forbes por visibilizar a los creadores digitales continúa consolidándose con la publicación de su lista Best Content Creators 2025. Este año incluye un importante avance: la incorporación del People’s Choice Award, un galardón decidido por votación popular, que será otorgado durante una gala el próximo 9 de septiembre en Madrid. La iniciativa subraya el peso de esta profesión emergente en la cultura contemporánea.

Entre los streamers y youtubers resaltados destaca Ibai Llanos, toda una institución en el mundo del el entretenimiento online, seguido de figuras emergentes aunque ya establecidas como Plex, joven creador de contenido con un fuerte seguimiento. Otro de los grandes protagonistas de la lista es Nil Ojeda, uno de los perfiles en los que el prestigioso medio ha profundizado más.

En el terreno de TikTok, sobresalen nombres como Carolina Monclús (Mujerdebuenapasta), Ángela Mármol y Marina Rivers, entre muchas y muchos otros. Estas creadoras destacan por su capacidad de generar comunidad y su estilo personal.

También se premia la diversidad temática: Adrián Contreras, centrado en fútbol; Alejandro Valmaseda, que une veterinaria y contenido viral; y Álex Roca, atleta paralímpico que inspira con su historia. Sus perfiles demuestran que el contenido ya no se restringe al entretenimiento puro, sino que puede ser divulgación social y motivación. El listado también refleja tendencias actuales: creadores de moda, viajes, humor y divulgación cultural como Blanca Guilera, que mezcla arte e historia con ironía, o CarliyoEl Nervio, que combina comedia y viajes. Esto indica que la audiencia valora la autenticidad, el trasfondo y el contenido bien diseñado en redes sociales.

Forbes destaca que estos creadores van más allá de acumular seguidores: son arquitectos de comunidades reales, capaces de monetizar sus universos digitales, colaborar con marcas y mantener una conexión emocional con su audiencia. Este reconocimiento no solo premia su visibilidad, sino también su profesionalización y su presencia cultural.

Con esta nueva lista, Forbes reafirma su papel como observadora clave del mundo digital, donde los creadores de contenido son protagonistas indiscutibles del mundo digital.