Zeling y su relación de pareja con Xokas: "Con 34 años, espero estar casada y con hijos"

La relación de pareja de Zeling y Xokas no deja de dar de qué hablar, a pesar de que ambos streamers no hayan revelado demasiados detalles al respecto de cuál es el momento que están viviendo actualmente. Los seguidores de estos dos creadores de contenido no pierden detalle de cada uno de los directos que realizan, ya que en cualquier momento se puede colar algún pequeño comentario al respecto de su situación personal. Esta vez ha sido Zeling quien ha revelado algún detalle más sobre este tema, mientras hablaba de cómo se ve en el futuro, sobre todo en el aspecto romántico.

Zeling se ha expresado con claridad: a corto-medio plazo, se ve a sí misma casándose, teniendo hijos y compartiendo una casita con jardín junto a su pareja. Aunque sean unos planes totalmente ordinarios, los seguidores de Xokas se han sentido sorprendidos de que su streamer favorito pueda acabar teniendo una vida como la que describe su actual pareja.

Los streamers han crecido con una audiencia joven y con gustos poco tradicionales, así que es normal que muchos de los fans no sean capaces de imaginarse a su creador favorito teniendo una vida así. Xokas apenas acaba de estrenar su enorme piso en Madrid, y cuesta pensar que pueda cambiar su vida actual por una casa con jardín e hijos en apenas unos años.

Por supuesto, los deseos de uno de los miembros de la pareja no tienen por qué cumplirse a rajatabla para que la relación tenga éxito, así que habrá que dejar tiempo para ver si los intereses a futuro de Xokas y Zeling coinciden, y son capaces de crear un proyecto de vida juntos. Por ahora, su relación es demasiado reciente como para hablar en serio de este tipo de temas, pero está claro que será algo a tener en cuenta antes de decidir si quieren seguir esforzándose en construir su vida en pareja.