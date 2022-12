Illojuan vuelve a casa y a los directos de Twitch

"Cuando vuelva a casa me vais a tener nueve horas hablando sin parar en un Just Chatting" es una promesa que no ha podido cumplir Illojuan completamente, pero al menos lo importante ya lo tiene: le han dado de alta. La noticia la daba ayer él mismo en sus perfiles sociales, adelantando que hoy era el día para regresar a su querido Twitch.

El de Fuengirola, uno de los favoritos a Streamer del Año en los ajetreados premios ESLAND, se ha pasado casi una semana muy bajo de fuerzas por una enfermedad que los servicios sanitarios no han conseguido descifrar del todo, aunque su recuperación ha sido suficiente como para mandarle de vuelta a su domicilio.

35.000 personas se agolpaban en su canal de Twitch minutos antes de que abriese directo y la cifra se disparó como lo más visto en su franja. Así de preocupado estaba un chat que escribía en torrente al ídolo y que mandaba donaciones con mensajes tipo "para pagar el hospital" o "gracias a que no has hecho directo aprobé la carrera".

"TheGrefg, mete esta categoría en los ESLAND, tonto", bromeaba con un meme que tenía "pegar un palo al agua" como una de las profesiones del año. Aparentemente recuperado, y casi sin acordarse de cómo funcionaba el asunto de los directos. "Si me veis con cara rara es que no puedo sonreír, porque me duele la boca todavía", explica con su típica gracia del sur.

"Llevo dos semanas que casi me muero", dice como primeras palabras, confirmando que sigue "con la cabeza desconectada" y visiblemente más delgado. "Es que ha sido una movida muy grande lo que me ha pasado. Me han dado el alta pero no estoy bien todavía, parezco Héctor Salamanca", guiño friki a Breaking Bad.

"Todo empezó con los Game Awards, y el puto Mangel", y agradeció el apoyo de la comunidad. "Tengo la boca como si me hubiera pateao Zinedine Zidane, y dos llagas que parecen la cueva de Altamira", añade intentando aguantar la risa.

"Espero estar aquí para un rato largo, aunque a las primeras no aguantaré mucho" en directo. Con 50.000 espectadores minutos después de empezar y una audiencia entregada, al menos sus fans se han quedado tranquilos.