Marta Díaz y Juan Guarnizo confirman que tendrán una cita para cenar y que harán stream juntos

Marta Díaz y Juan Guarnizo forman el shippeo del momento en el sector hispanohablante de las redes, después de que Auron organizase un stream en el que pudieran conocerse. Tras muchos comentarios en redes, ambos han dado sus respectivas declaraciones al respecto de los planes que tienen juntos: por un lado, Marta ha confirmado que tendrán una cena en noviembre y, por otro, Juan ha avisado a sus seguidores de que seguramente jugarán juntos a Minecraft en directo en algún momento de las próximas semanas.

En redes, todos los que están al tanto de esta historia han mencionado a Auron en sus comentarios, para que esté al tanto de lo que ocurra y que procure que las cosas no se tuerzan entre ellos.