Marta Díaz muestra sus avances en su camino hacia La Velada del Año 6: "Seguimos mejorando y aprendiendo"

Marta Díaz ha vuelto a mostrar públicamente parte de su proceso de entrenamiento en boxeo con un vídeo difundido en TikTok. En la grabación, de apenas unos segundos, la influencer aparece trabajando ejercicios de manoplas junto a su entrenador en un gimnasio, en una sesión centrada en la técnica y la coordinación.

Acompañando las imágenes, Díaz ha escrito el mensaje "Seguimos mejorando y aprendiendo", una frase que sintetiza el enfoque progresivo que está adoptando en su preparación. El contenido forma parte de una serie de publicaciones en las que la creadora viene compartiendo su evolución desde que se confirmó su participación en La Velada del Año 6.

En el vídeo se aprecian varios aspectos técnicos que han llamado la atención de quienes siguen su preparación. Entre ellos, la velocidad en la ejecución de los golpes, la coordinación en las combinaciones y una postura que sugiere un trabajo constante en la base del boxeo. También se percibe una cierta potencia en el impacto, teniendo en cuenta el tiempo relativamente corto que lleva entrenando esta disciplina.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Algunos usuarios han destacado la rapidez con la que ha adquirido fundamentos técnicos. "Tengo que decir que me ha sorprendido", comenta uno de ellos. Otros inciden en su progresión: "Menuda crack. Flipante la técnica en tan poco tiempo", mientras que algunos mensajes apuntan ya a su futura rival: "Tatiana, ve preparándote".

A pesar de estas valoraciones positivas, el margen de mejora sigue siendo amplio. El salto al ring en un evento de gran exposición como La Velada implica enfrentarse a exigencias físicas y técnicas elevadas. Díaz continuará su preparación en las próximas semanas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a su combate contra Tatiana Kaer, en un enfrentamiento que se perfila como uno de los más seguidos del evento.