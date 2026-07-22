La pancarta que lanzaron a Lamine Yamal: "Velada del Año VII: Paredes vs Gavi"

De todo lo que voló hacia el autobús descapotable durante la rúa de la selección por Madrid, lo que mejor ha funcionado en redes fue una pancarta de cartón: "Velada del Año VII. Paredes vs Gavi". Un guiño directísimo al evento de boxeo que organiza Ibai Llanos, y una petición formal (bueno, formal de cartón y rotulador) para meter en un ring a Leandro Paredes y a Gavi.

Los jugadores que iban en la parte de arriba del bus la pillaron al vuelo. Lamine se quedó con ella y la escena acabó dando la vuelta a las redes en cuestión de minutos.

Quien no siguiera la final entera puede pensar que es un chiste al azar. No lo es. Tras el pitido final, mientras España celebraba la segunda estrella, Leandro Paredes protagonizó un altercado que terminó en tangana multitudinaria con Eric García, Gavi y Thiago Almada implicados.

La secuencia, que grabaron los aficionados desde el MetLife Stadium, muestra a Paredes agarrando por el cuello a Eric García; Gavi salió corriendo entre varios jugadores argentinos para defender a su compañero en el Barça y en la selección, y acabó también en el suelo. Hasta Enzo Fernández, ya expulsado y sin poder estar sobre el césped, apareció para increparle mientras seguía en el suelo. Scaloni y el propio Almada se metieron a mediar para que la cosa no fuera a más.

Este comportamiento venía de antes. Paredes entró en la segunda parte y desde sus primeros minutos acumuló entradas duras, faltas tácticas, protestas y siguió al límite pese a ver la amarilla.

El aficionado no pidió el combate para esta Velada, sino para la de dentro de un año. La Velada del Año VI se celebra este sábado 25 de julio a partir de las 19:00 (hora peninsular) en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en directo y gratis en los canales oficiales de Ibai.

El aludido contestó rápido. Ibai Llanos agradeció el entusiasmo de aficionados y del propio Lamine, pero bajó el globo enseguida: "Me encantaría hacer este combate, pero hay varios problemas". El primero es contractual y no tiene vuelta: son futbolistas profesionales en activo y sus clubes no van a autorizar que se suban a un ring.

El segundo es de báscula. Paredes mide 1,82 y anda por los 80 kilos; Gavi ronda el 1,74 y es bastante más ligero. No hay categoría que los junte, por muchas ganas que le queden al andaluz después de lo del MetLife: "Aunque tiene carácter, le sería muy difícil".

Lo bueno es que Ibai no necesita a ningún futbolista para tener su propio pique bilateral. El combate 1 de la noche enfrenta a Edu Aguirre (España) contra Gastón Edul (Argentina). El propio Edul contó que tendría que entrenar dos meses mientras cubría la Copa del Mundo, lo que significa que se sube al ring tres días después de haber narrado la derrota de su selección.

El resto del cartel tampoco escasea de duelos cruzados:

Viruzz contra Gero Arias

Lit Killah contra Kidd Keo

Alondrissa contra Angie Velasco

IlloJuan contra TheGrefg

Así que la pancarta de Lamine tendrá que esperar su turno. Pero si el sábado el ambiente en La Cartuja se parece algo a lo que se vio en East Rutherford, la petición de Paredes vs Gavi para la VII va a ganar bastantes firmas.