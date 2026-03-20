Staxx anuncia que será padre junto a Claudia Anglés: "Vamos a ser padres de una niña"

La publicación apareció sin previo aviso en el perfil de Instagram de Staxx. Una fotografía en blanco y negro, con el texto "¡vamos a ser padres de una niña!", bastó para que sus seguidores entendieran el mensaje. En la imagen, dos manos entrelazadas sostienen unos pequeños patucos de bebé. La escena, sencilla y medida, confirmaba una noticia que hasta ese momento no había trascendido: el youtuber va a ser padre.

El anuncio lo ha realizado junto a su pareja, Claudia Anglés, con quien contrajo matrimonio en 2024 en una boda que reunió a varias figuras del ámbito del streaming y la creación de contenido en España. Desde entonces, ambos han mantenido una presencia discreta en lo que respecta a su vida personal, alternando publicaciones puntuales con largos periodos de silencio en redes.

En esta ocasión, la elección de una imagen sin artificios ha marcado el tono del anuncio. No hay datos sobre fechas, ni referencias al momento del embarazo, ni tampoco pistas sobre el nombre. Esa ausencia de detalles ha sido interpretada por muchos seguidores como una forma de preservar la intimidad en una etapa que, por lo general, suele exponerse de manera más explícita en el entorno digital. Lo único que sabemos hasta el momento es que será una niña.

Staxx, conocido por su trayectoria en YouTube desde los primeros años de la plataforma en España, ha construido una comunidad fiel a lo largo del tiempo, en gran parte gracias a un estilo cercano y constante. Aunque su actividad ha evolucionado, alejándose en parte del ritmo de publicación de otras épocas, su figura sigue siendo reconocible dentro del ecosistema de creadores.

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de felicitación y sorpresa, consolidando el anuncio como uno de los momentos más comentados de la semana.

Por ahora, la pareja no ha añadido más información. La imagen, como gesto inicial, ha sido suficiente para comunicar el inicio de una nueva etapa que, previsiblemente, seguirá desarrollándose con la misma discreción que han mantenido hasta ahora.