Xokas desata la polémica al hablar del nivel de League of Legends de Latinoamérica: "Si eres de Latinoamérica no debería ni poder hablar"

Una vez más, Xokas la ha vuelto a liar. La controversia estalló durante un stream en el que Xokas perdió varias SoloQ de League of Legends. Y es que l creador de contenido afronta en 2026 un reto personal: alcanzar el rango Master, una meta exigente que implica largas sesiones de juego y una presión constante por los resultados. En ese contexto, tras encadenar varias derrotas consecutivas, respondió de forma airada a un mensaje del chat.

"Si tú eres de Latinoamérica no deberías ni de poder hablar en el chat cuando estamos jugando al LoL", afirmó el streamer, añadiendo a continuación que, en su opinión, el nivel competitivo de la región es inferior al europeo. "Los latinoamericanos son los más tontos y los más malos jugando al LoL y los que más habláis", concluyó en una intervención que rápidamente comenzó a circular fuera de la plataforma.

Las declaraciones no tardaron en generar reacción en redes sociales, especialmente en países de América Latina, donde numerosos usuarios calificaron las palabras de Xokas como racistas y ofensivas. Algunos señalaron que sus comentarios generalizaban de forma negativa a millones de jugadores y aficionados, y recordaron que el nivel competitivo está condicionado por factores económicos y estructurales.

Entre las respuestas más compartidas, varios usuarios subrayaron la desigualdad de condiciones entre regiones. "En Latinoamérica no hay ni la misma plata ni las mismas condiciones que tienen los jugadores europeos", escribía uno de ellos. Otros aprovecharon para devolver la crítica en clave deportiva, recordando los resultados históricos de Europa en competiciones internacionales y cuestionando la supuesta superioridad a la que aludía el streamer.

Hasta el momento, Xokas no ha publicado una disculpa formal ni una aclaración extensa más allá del propio directo, aunque el debate sigue activo en plataformas como X o TikTokt. El episodio vuelve a poner el foco en los límites del discurso en los directos y en cómo la tensión competitiva puede derivar en mensajes que trascienden el ámbito del juego para convertirse en conflictos culturales y sociales.

Mientras tanto, la figura de Xokas continúa generando división en Latinoamérica, donde una parte de la audiencia reclama responsabilidad pública a los creadores con grandes comunidades, especialmente cuando se expresan ante miles de espectadores en tiempo real.