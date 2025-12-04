Estos son los protagonistas del cuarto programa de Amor a lo Bestia, disponible en Flooxer de atresplayer

En este nuevo programa de Amor a lo Bestia, el protagonista es Félix, un actor de Albacete que llega caracterizado de león con la idea de encontrar a su media naranja.

Félix asegura que "ha querido mucho, pero cree que no se ha enamorado de verdad". En cuanto a su prototipo ideal, el león lo tiene claro: "Que sea espontánea, que tenga iniciativa", ha matizado.

Entre sus candidatas se encuentran Yos, una actriz y azafata de Madrid que viene disfrazada de ave fénix; y Natalia, una community manager de Almería que, en la piel de una dragona, ha dejado ver su lado más romántico: "Me da miedo no encontrar a alguien que dé el mismo amor que yo doy."

Por último, tenemos a Ana, la vaca, una manicurista de Granada que tiene claro su tipo de chico ideal: "Si hay un grupo, yo me voy a fijar en el payaso, en el bueno."

¿Quién terminará siendo la elegida de Félix en este nuevo programa? Descúbrelo ya en Flooxer de atresplayer.