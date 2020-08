ElRubius explica los motivos por los que no sería un buen padre

La noticia sobre la futura paternidad de Willyrex ha conmocionado al mundo youtuber. "Willyrex va a ser padre y yo..." se repite una y otra vez por las redes sociales. El propio Willyrex no se esperaba tener tanta repercusión y muestras de cariño por parte de sus seguidores y compañeros de profesión.

Esto le ha servido a algunos para replantearse su vida, ya que se han dado cuenta de que se hacen mayores y ya no son los niños que empezaron a grabar vídeos por diversión. Hay quienes ya piensan en cómo será la próxima generación de youtubers y esperan que esta noticia desencadene un baby boom. ¿Quiénes serán los siguientes?

Entre los youtubers con pareja estable destacan ElRubius. Rubén Doblas lleva cuatro años con su chica Irina Isasia y, claro, sus seguidores han querido saber si también se está planteando traer un hijo al mundo.

ElRubius se ha pronunciando diciendo que en estos momentos no se ve siendo padre y ha dado un motivo muy gamer. Rubén ha afirmado que no está preparado para enfrentarse a las responsabilidades que plantea la paternidad debido a que ni siquiera es capaz de encargarse de sus mascotas de Minecraft: "Yo no podría tener un hijo ahora mismo porque me duraría menos de lo que me dura una mascota en Minecraft", ha dicho en su cuenta de Twitter.