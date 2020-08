El increíble parecido de esta joven brasileña con Rihanna que hasta la cantante ha comentado

Los dobles siempre llaman la atención. Parecerte a una persona famosa puede beneficiarte o resultar un infierno y si no que se lo pregunten a Mar Rubio (la 'gemela' de Millie Bobby Brown) o al Bad Bunny de Cuba.

Cuando el parecido es muy obvio dejas de ser tú para convertirte, quieras o no, en una copia de esa otra persona. De primeras, la gente no verá más allá que lo mucho que te pareces al famoso de turno y te pedirá que lo imites.

Es lo que le pasa a la doble de Rihanna, Priscila Beatrice. Esta joven brasileña de 28 años se dedica a imitar a Rihanna en eventos. Se caracteriza como ella y hace playback de sus canciones para crear la ilusión de que el público está delante de la original.

Priscila lleva años haciéndose pasar profesionalmente por Rihanna, pero no ha sido hasta ahora, gracias al boom de TikTok, que la cantante de Barbados se ha percatado de su existencia. Priscila ha hecho un tiktok en el que demuestra que se parece a Rihanna y todos los comentarios que tiene que soportar a diario sobre su similitud.

La 'doble' ha utilizado la 'pantalla verde' de TikTok para poner de fondo una foto de Rihanna y aparece de espaldas caracterizada como ella mientras se suceden los comentarios: "¡Pareces Rihanna!", "Muy Rihanna", "¡Dios mío! ¿es Rihanna?" Como música ha utilizado la canción 'Backup' de DeJ Loaf, utilizada para este tipo de vídeos que fue tendencia y que dice "oh, ya lo sé, lo sé, lo sé".

El vídeo se ha viralizado consiguiendo casi 13 millones de visualizaciones y gracias a la cuenta The Shade Room de Instagram ha llegado hasta el móvil de Rihanna.

Rihanna está desaparecida del mundo de la música y centrada en su faceta como empresaria con su marca de belleza y moda 'Fenty'. La cantante de 'Work' lleva cuatro años sin sacar canciones y no hay día en el que alguno de sus seguidores le pregunte cuánto falta para poder disfrutar de nuevos éxitos.

Este ha sido, precisamente, el tema que ha escogido Riri para comentar la publicación. Y es que la cantante ha bromeado preguntándole que "¿para cuándo el álbum, hermana?"

Al enterarse, Priscila no ha podido contener la emoción: "¡¡Todavía no puedo creerlo!! La página @theshaderoom compartió mi vídeo en su perfil y LA PROPIA RIHANNA @badgalriri ¡vio mi vídeo y comentó! ¿Sabes lo que estoy sintiendo ahora mismo? No puedo dejar de llorar de emoción. ¡De felicidad! ¡Es un sueño! ¡Dios es tan maravilloso!", ha comentado en su Instagram.