Abraham Mateo relata cómo perdió un Rolex tras facturarlo en un viaje: "La maleta estaba abierta"

Llevar un reloj de lujo es, en ocasiones, equivalente a llevar una pequeña fortuna en la muñeca. Perderlo, entonces, se convierte en una absoluta desgracia. Esto le ocurrió a Abraham Mateo, a quien robaron su Rolex Submariner, uno de los más lujosos de la marca. La anécdota surgió durante una conversación informal en streaming, cuando ambos hablaban sobre objetos de valor y viajes. Fue entonces cuando Abraham Mateo recordó el momento en el que perdió su Rolex Submariner mientras se desplazaba entre distintos destinos.

Según explicó, el cantante tenía previsto viajar a México y antes hacía escala en Lanzarote. Habitualmente llevaba el reloj puesto en la muñeca, pero en aquella ocasión decidió guardarlo dentro de la maleta que iba a facturar. "El reloj siempre tiene que ir en la muñeca", comentó durante el directo, reconociendo que no siguió una de las recomendaciones más habituales para transportar objetos de valor.

El artista explicó que en ese momento utilizaba un Apple Watch para controlar la actividad física y contar calorías, por lo que no quería llevar dos relojes al mismo tiempo. "Pensé que no iba a llevar los dos relojes", señaló. Esa decisión acabó siendo clave en lo ocurrido.

Cuando llegó a Lanzarote y recuperó su equipaje, se encontró con una situación inesperada. "La maleta estaba abierta y el reloj no estaba", relató. Tras descubrir la desaparición del Rolex Submariner, el cantante aseguró que contactó con la policía e intentó denunciar lo sucedido, aunque finalmente no se pudo recuperar el objeto ni esclarecer el robo.

La historia llamó la atención de muchos usuarios en redes sociales, especialmente por el valor económico que suelen alcanzar este tipo de relojes de lujo y por el debate habitual sobre la seguridad del equipaje facturado en aeropuertos. Algunos seguidores aprovecharon el clip para compartir experiencias similares durante viajes internacionales, mientras otros comentaban el tono tranquilo con el que el cantante recordó el episodio pese a la frustración que todavía le provoca.