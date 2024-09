¡Adiós al Brat Summer! Charli XCX cierra el capítulo más rebelde del verano y nos adelanta un otoño lleno de sorpresas

El verano de 2024 no será olvidado fácilmente por los fanáticos del pop. El término Brat no solo definió el sexto álbum de estudio de Charli XCX, sino que se convirtió en un movimiento cultural que rompió moldes.

Desde su lanzamiento, Brat fue un éxito rotundo, consolidándose como uno de los mejores álbumes del año. Charli XCX, conocida por su habilidad para estar a la última, no solo creó un disco, sino que dio vida a un movimiento. La estética "brat" —una mezcla de ruptura con lo tradicional y estilo único— se extendió sin precedentes por las redes sociales.

El impacto de este movimiento fue tan amplio que llegó incluso al ámbito político. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue proclamada por la misma Charli como la personificación de "brat", lo que consiguió que conectara con los votantes más jóvenes en un momento electoral crucial.

Pero, como todo lo bueno, el Brat Summer también llegó a su fin. Con la llegada del mes de septiembre, Charli XCX se despidió oficialmente de esta etapa con un mensaje en su post de Instagram: "Goodbye forever brat summer". La publicación estuvo acompañada un carrusel de momentos icónicos de este verano, de celebrities como Kim Kardashian cantando sus canciones, y sin fin de recuerdos que seguro Charli no olvidará.

Sin embargo, el adiós al Brat Summer no significa un final definitivo. Charli XCX es conocida por no quedarse quieta, y seguro que está preparando su próximo movimiento. Además, no se nos olvide que otoño nos trae el Sweat Tour, su esperada gira conjunta conTroye Sivan, que promete ser un evento increíble. Ambos artistas tienen una estrecha amistad desde su colaboración en la canción 1999, y llevarán su música a escenarios de toda Norteamérica, presentando no solo Brat sino también el último trabajo de Troye, Something to Give Each Other.

Pero eso no es todo. Los rumores sobre nuevas colaboraciones entre Charli XCX y otros grandes nombres de la música no han dejado de crecer. Este verano, Charli lanzó una versión remix de su temaGuess junto a Billie Eilish, que rápidamente se convirtió en un himno para sus seguidores. Esto ha llevado a desarrollar muchas teorías de próximos remixes incluso con la mismísima Taylor Swift.

En medio de todo esto, Charli XCX ha dejado caer algunas pistas sobre lo que podría ser un Brat Autumn. Aunque no ha dado detalles específicos, sugiere que el espíritu "brat" podría adaptarse a la nueva estación, manteniendo su esencia irreverente. En su última publicación ha subido un mensaje oculto a través de una imagen un chico y una chica con una camiseta que pone: "About fucking time". ¿Será una pista?

Entonces, aunque el Brat Summer haya terminado, parece que la artista tiene muchas más sorpresas bajo la manga. Desde posibles nuevas colaboraciones hasta un tour que promete ser épico, Charli continúa reinventándose y manteniendo a sus fans al borde del asiento. Y quién sabe, tal vez el Brat Autumn esté a la vuelta de la esquina, listo para hacernos vivir una nueva temporada llena de música, estilo y, sobre todo, actitud. ¡Manteneos atentos!