Aitana convierte los mejores momentos de Superestrella en el videoclip que sus fans llevaban meses esperando

Aitana ha decidido que Superestrella merece ser inmortalizada por todo lo alto. La cantante ha estrenado el vídeoclip oficial de una canción que ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores éxitos de su carrera, aunque inicialmente no estuviera pensada como una de las grandes protagonistas de Cuarto Azul.

No se trata de un videoclip narrativo tradicional, sino de un Live Edit que reúne imágenes de diferentes conciertos y actuaciones. El montaje muestra a la artista sobre el escenario, pero también concede gran importancia a sus seguidores, que aparecen cantando y saltando al ritmo de uno de los momentos más esperados de sus directos.

La publicación llega después de que los fans hayan reclamado durante meses un vídeo para la canción. Superestrella ha conquistado las plataformas, ha protagonizado numerosos vídeos y tendencias en TikTok y ha alcanzado el número uno en las listas musicales. Un éxito que ha terminado superando las expectativas iniciales de la propia artista.

Además, el tema ha adquirido una nueva dimensión durante el Mundial de 2026. La canción ha acompañado algunos de los momentos más comentados del torneo y Aitana la interpretó ante miles de personas durante la celebración de la victoria de España en Cibeles, rodeada por los jugadores de la selección.

Con este vídeo, Aitana no solo responde a las peticiones de sus seguidores, sino que recopila el recorrido de una canción que ha pasado de ser uno de los temas de Cuarto Azul a convertirse en un fenómeno colectivo. Superestrella ya tenía himno, coreografía y miles de vídeos en redes; ahora también tiene el videoclip que le faltaba.