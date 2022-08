Billlie trae el comeback de K-Pop más rockero de la historia con 'Ring Ma Bell'

En una industria con tantos lanzamientos constantes como el K-Pop, es imprescindible diferenciarse del resto para captar al público. Los grupos de las agencias más pequeñas tienen que valerse de todas las artimañas posibles para hacer que sus artistas les resulten rentables, y Billlie es el mejor ejemplo de ello. Este grupo debutó en noviembre del año pasado, y desde entonces ya ha tenido numerosos comebacks, incluido el exitosísimo 'GingaMingaYo', que dio un momento viral muy potente gracias al talento de su bailarina principal, Tsuki. Tras ofrecer un pequeño regreso con 'Patbingsu', Billlie cambia radicalmente de concepto y trae una de las canciones de K-Pop más punk de la historia, 'Ring Ma Bell'.

Los teasers de este comeback ya lograron llamar mucho la atención hace unos días, y sus fans no sabían muy bien que esperar con esos solos de guitarra tan agresivos que utilizaron como spoiler. Aunque el resultado no deja de tener la forma de una canción pop, lo cierto es que la presencia de instrumentos típicamente asociados al punk como las baterías y las guitarras eléctricas dan a este regreso de Billlie un sonido muy particular. Las miembros del grupo se han vestido como lo haría cualquier ídolo emo de finales de los 2000, e incluso se han animado a sostener sus propias guitarras.

Un lanzamiento como este no deja de ser arriesgado: lo habitual tras un comeback de gran éxito sería tratar de replicar el sonido de lo anterior pero de una forma lo suficientemente diferente como para que no resulte demasiado similar. En cambio, Billlie ha preferido dar un giro de 180º a su trayectoria, y atreverse con un 'trend' musical que, a pesar de estar en auge, todavía está lejos de clasificarse como 'mainstream'. ¡Pero no cabe duda de que con miembros tan populares como los que tiene Billlie en su line-up, cualquier propuesta será bien recibida por los fans!