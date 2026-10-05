Dua Lipa canta con Shakira la canción menos esperada en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid está siendo histórica, ha levantado un estadio y a su alrededor toda una ciudad con ocho pabellones entorno a la música y su persona. Está dando una serie de conciertos legendarios en los que repasa lo mejor de su carrera y en los que también está contando con invitados sorpresa de primer nivel.

El concierto que nos tocó vivir a nosotros el primer fin de semana es el que salió Laura Pausini al cantar antología, ambas son amigas desde que sus carreras despegaran a la vez a mediados de los 90, Laura ha cantado muchas veces en español y que eligieran esa canción tenía todo el sentido.

Otras sorpresas de la gira han sido Alejandro Sanz, totalmente esperado y Manuel Turizo pero lo que ha dejado boquiabiertos a todo el mundo ha sido la aparición de Dua Lipa este sábado 3 de octubre. No sólo ha sorprendido su aparición si no la canción elegida que ha sido también Antología cuando quizás hubiera pegado más algo en inglés como Hips Don't Lie u otra. Sin embargo, la elección de esta mítica balada de 1995 esconde un emotivo antecedente que explica perfectamente por qué ambas estrellas terminaron entonándola juntas.

La verdadera razón de este dueto se remonta a noviembre de 2025, durante el paso de Dua Lipa por Bogotá con su Radical Optimism Tour. La artista británica acostumbra a rendir homenaje a los países que visita interpretando temas locales, y en aquella ocasión decidió sorprender al público colombiano con una versión en solitario de Antología, alegando que se trataba de la obra de una artista que la inspira profundamente. Aquel gesto conmovió a Shakira, quien no tardó en reaccionar en sus redes sociales expresando su emoción por escuchar su composición —escrita precisamente en Bogotá hace años— en la voz de la londinense. "¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!", celebró entonces la colombiana.

Casi un año después, ese respetuoso intercambio de mensajes ha cristalizado sobre el escenario del Estadio Shakira en Madrid. En la que fue la octava noche de la residencia, Dua Lipa pasó de versionar el tema en la distancia a cantarlo codo con codo junto a su autora original. "Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida", declaró una agradecida Shakira en pleno directo, mientras la británica correspondía afirmando sentirse feliz de formar parte de una noche tan especial.

Como era de esperar, este histórico encuentro musical ha reavivado con fuerza los rumores sobre una posible colaboración en el estudio. Ambas artistas son muy dadas a compartir proyectos con otros grandes de la industria: mientras Dua Lipa ha trabajado con figuras como Elton John o Bad Bunny, Shakira cuenta en su historial con éxitos junto a Beyoncé o Karol G.

Por ahora, el futuro dirá si esta mágica sintonía se traduce en un nuevo tema conjunto.