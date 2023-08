Un fan de Rosalía envía su versión de 'Beso' a Rauw Alejandro tras la ruptura: "Yo a ti te voy a dejar"

La reciente ruptura de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro es el tema protagonista de estas últimas semanas en las redes sociales. De hecho, desde que se hizo pública la separación entre ambos, las redes no han dejado de hablar de esta situación. Hace poco te contábamos que Raw había confirmado la ruptura con la cantante en un comunicado en sus redes sociales. Y, es que, ahora el cantante ha recibido un mensaje impresionante de un fan de Rosalía.

Se trata del creador de contenido @jorgecyrus, quien siempre comparte publicaciones a través de su cuenta de TikToky esta vez ha enviado un mensaje al puertorriqueño con su propia versión de la canción 'Beso' de Rosalía y Rauw.

El joven ha compartido un vídeo en TikTok sobre el mensaje que le ha escrito al cantante asegurando que "La Rosi ha sacado otra versión de 'Beso' ahora que lo habéis dejado". Esto no es todo porque tras este mensaje le ha enviado un audio de voz cantándole la versión que ha creado él mismo.

"Yo a ti te voy a dejar, te quedas sin beso, yo ya no te doy otro beso, a otra te tendrás que buscar, ya no te lo pongo a ti tieso, la mano vas a necesitar, el anillo de compromiso mi joyero lo va a subastar. Mi pepita en los últimos meses contigo dejó de palpitar, ya me cansé del moreno latino quiero uno de oro de mar. Vete con Shakira al río y que te enseñe a bucear, a bucear porque te vas a hundir en la miseria, la Rosalía", canta el joven a Rauw en una nota de voz.

Un vídeo que se ha viralizado rápidamente en TikTok y que ya cuenta con más de 325.000 'me gusta', 3252 comentarios y millones de visitas. Un hecho que ha impresionado a sus seguidores quienes dicen que les gusta más esta versión, que tienen la canción en "bucle" y que la quieren en "Spotify por favor".