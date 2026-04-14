El futbolista Jorginho pide disculpas a Chappell Roan y retira sus acusaciones

Jorginho Frello es el nombre de un futbolista brasileño que, en circunstancias normales, no interesaría a la mayor parte de los aficionados a la música. Sin embargo, hace unas semanas se convirtió en protagonista al acusar a un miembro de seguridad de Chappell Roan de traumar a su hijastra de 11 años al intentar ir a saludar a la cantante. ¿El problema? Que aquella persona nada tenía que ver con Roan, como ya aclaró en su momento. Aun así, el asunto ahí quedó, enquistado y afectando a su reputación. Ahora, con menos bombo, el futbolista ha salido a reconocer en redes sociales que se equivocó.

"Hice mi declaración inicial en el calor del momento, después de escuchar que mi hija y mi esposa habían sido abordadas por un guardia de seguridad, un hombre adulto, de una manera intimidante. Reaccioné como lo haría cualquier padre. Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia, y eso es exactamente lo que hice. También quiero dejar en claro que la situación sí ocurrió tal como se describió originalmente. En ese momento, actuamos basándonos en la información que teníamos disponible". Justifica así no haberse informado bien sobre quién era esa persona.

"Desde entonces, me he enterado de nueva información que ha cambiado mi comprensión de algunas partes de lo que sucedió. Chappell Roan hizo una declaración pública, se comunicó en privado con Catherine, y nuestros equipos también hablaron directamente. Quedó claro que ella no tenía conocimiento de lo que ocurrió en el desayuno y que no le había pedido a nadie que se acercara a ellas. Ella fue comprensiva y empática con lo que le había pasado a nuestra hija". Añade, además, "Fue, en última instancia, un malentendido en ese aspecto, y me alegra poder dejar las cosas claras. Es importante para mí que esto se aclare de manera justa y precisa. Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia."

Si bien las palabras del futbolista son de agradecer, muchos aficionados destacan que este tema llegará ahora mucho menos lejos que las acusaciones iniciales. "Fijaos en que esto no se va a hacer viral porque ha salido la verdad y no encaja con la película que se ha montado la gente de que Chappell es una zorra horrible, borde y mala que odia a los niños", dice uno de los tuits más virales sobre este tema.