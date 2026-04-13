BTS lanza el video oficial de su concierto en Corea del Sur coincidiendo con el incio de su tour mundial

No es solo una gira; es la confirmación de un imperio. Tras el paréntesis obligado por el servicio militar que culminó a mediados de 2025, BTS ha vuelto a demostrar por qué operan en una liga distinta. El Estadio de Goyang ha sido el epicentro del terremoto ARIRANG, congregando a 132.000 personas en un despliegue de energía que redefine el concepto de "espectáculo total" y que sirve de aviso para lo que está por venir en el resto del mundo.

Con un innovador escenario de 360 grados y pantallas sin obstrucciones, el septeto surcoreano eliminó cualquier barrera visual, permitiendo una comunión absoluta con sus fans. Pero el fenómeno no se quedó en Corea: la retransmisión global del 11 de abril alcanzó cines en 194 países, convirtiendo una noche en Seúl en un evento planetario simultáneo.

Un fenómeno de ventas sin precedentes

La magnitud del regreso se refleja en unas taquillas que no han dado tregua. BIGHIT MUSIC ha confirmado que todas las entradas para las fechas en Norteamérica y Europa se agotaron en cuestión de horas tras salir a la venta. La velocidad del sold out subraya que la conexión del grupo con ARMY permanece intacta tras la pausa, impulsada por el éxito de su quinto álbum de estudio, "ARIRANG", que ya suma tres semanas en la cima del Billboard 200.

Cita histórica en Madrid: Dos noches en el Metropolitano

Tras este arranque triunfal en Asia, la maquinaria de BTS pondrá rumbo a Occidente, y España se prepara para recibir la que será, sin duda, la visita más ambiciosa del grupo hasta la fecha. Madrid se convertirá en el epicentro del K-pop en Europa con una doble cita que ya ha colgado el cartel de "no hay billetes":

26 de junio: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

27 de junio: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

El paso de la gira por la capital española promete replicar el despliegue técnico de Corea, permitiendo a miles de fans presenciar en directo el impacto de "Swim", el sencillo que debutó en el #1 del Billboard Hot 100. El K-pop ha recuperado a sus reyes y Madrid está lista para rendirse a sus pies este verano.