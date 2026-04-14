Rauw Alejandro se autoinvita a Coachella, y las redes se mofan de él: "Si puede, vive en casa ajena"

Mientras Rosalía no para de vivir momentos de viralidad gracias a los confesionarios de su Lux Tour, los titulares que ocupa su expareja y también cantante, Rauw Alejandro, son menos positivos: uno de sus tuits ha acumulado millones de impresiones, después de que en él planteara la posibilidad de que el año que viene forme parte del cartel de Coachella. Quienes han respondido al asunto han sido, principalmente, haters suyos y fans de Rosalía, que han logrado hacerle un ratio de impresión al rescatar la letra de la canción La Perla, en la que la artista catalana destaca, precisamente, esa costumbre de autoinvitarse a los sitios.

Otro tuit que le ha hecho ratio a Rauw Alejandro se mofa también de sus escasas posibilidades de lograr su objetivo de formar parte de Coachella. Al fin y al cabo, es el festival de música más importante del mundo, y actuar en él es un privilegio al alcance de muy pocos. Son muchos los pequeños artistas españoles que han actuado en él (este año han sido tres, ni más ni menos), pero las plazas para los artistas más masivos están mucho más reñidas.

Pocas horas después de haber recibido todas esas burlas, Rauw Alejandro ha dedicado un tuit a sus fans y a sus haters, con un vídeo en el que sale surfeando. Ahora solo queda esperar a comprobar si logrará surfear las olas que lleguen en sus próximos años de trayectoria, siendo un personaje amado y odiado a partes iguales entre los fans de la música latina.