La música española conquista el desierto: Carolina Durante, Rusowsky y Mëstiza triunfan en Coachella 2026

Se está volviendo cada vez más normal que algún artista español toque en el icónico festival de Coachella en Los Ángeles. En 2012 pasaron por allí los Lori Meyers, pero la cosa cogió más fuerza en los últimos años con dos actuaciones de Rosalía, Hinds, Depresión Sonora, Cariño o Judeline, entre otros.

Este 2026 tres eran los artistas de nuestro país que viajaban a California: Carolina Durante con su rock alternativo, Rusowsky con su mezcla de música urbana, latina y bedroom pop, y el dúo de DJs Mëstiza con su show marca España en el que combinan flamenco y electrónica.

Carolina Durante: Himnos malasañeros en el escenario Sonora

Los primeros en romper el hielo han sido los chicos de Carolina Durante. El grupo liderado por Diego Ibáñez se ha consagrado en el escenario Sonora con un set enérgico de doce canciones que incluyó temas de su último álbum Elige tu propia aventura. Con su habitual ironía, la banda compartió en sus redes un cartel alternativo con las palabras "BURGUERS. SOCCER. MY MOM", haciendo referencia a su ya mítico estribillo de "Hamburguesas".

Rusowsky: El fenómeno 'Daisy' llega a Estados Unidos

Por su parte, Rusowsky ha aterrizado en Coachella en el mejor momento de su carrera. Tras el éxito rotundo de su disco debut DAISY, el artista vallisoletano ha demostrado por qué es la punta de lanza del nuevo pop alternativo español. Su actuación ha sido una de las más esperadas por el público joven internacional, impulsada por el fenómeno viral de canciones como "malibU", que ya supera los 35 millones de reproducciones. Su paso por Indio es solo la antesala de una gira que le llevará este verano por grandes escenarios europeos.

Mëstiza: Flamenco, house y sombreros cordobeses

Finalmente, el toque más visual y folclórico lo han puesto Pitty Bernad y Belah Sánchez, los rostros detrás de Mëstiza. El dúo ha llevado al desierto su concepto Spanish Chica, una experiencia donde la electrónica de vanguardia se funde con el cante y la estética andaluza. Ataviadas con sus icónicos sombreros cordobeses y flecos, han conseguido que el público de Coachella caiga rendido ante una propuesta que reivindica la herencia cultural española desde una perspectiva contemporánea y femenina.