Demi Lovato y Joe Jonas cantan This Is Me en el arranque de su gira: el vídeo que ha hecho llorar a los más nostálgicos

La evolución de la trayectoria musical de Demi Lovato ha sido una de las más tumultuosas de la cultura pop reciente. Su éxito inicial se vio rápidamente opacado por el abuso de sustancias, y desde entonces ha sido un personaje polémico que, aunque goza de un enorme talento y un buen catálogo musical, también ha dado momentos peculiares que la han convertido, en ocasiones, más en un meme que en una artista respetada. La última de sus polémicas con su notable adelgazamiento y el supuesto uso de Ozempic para ello no ha sido traba para que lance música muy aplaudida y para que inicie un nuevo tour en solitario, y la artista ha decidido arrancarlo por todo lo alto tirando de lo que siempre funciona: la nostalgia.

Demi Lovato invitó a la también exestrella de Disney Joe Jonas a subir al escenario junto a ella, después de haber tenido sus diferencias en el pasado. Interpretaron juntos la canción This Is Me de Camp Rock, la película en la que ambos fueron protagonistas y por la que dieron el salto a la fama en su momento. Por supuesto, los fans más clásicos de ambos artistas han vivido el momento como un suceso histórico y una manera inmejorable de que Demi Lovato arrancase su tour.

Hay quienes han comentado, en broma, que han echado en falta que Demi Lovato doblase las rodillas como lo hacía antaño, para darle el toque divertido que, siendo honestos, estaba bastante ausente durante la actuación. Son muchos los que han señalado que, aunque la idea estuvo genial, ninguno de los dos artistas mostró mucha química ni interés en el escenario, ya que apenas se miraron durante toda la canción. Por suerte, no parece que esto haya influido en la viralidad del asunto, ya que está siendo uno de los temas más comentados del momento en redes.