Comprar entradas para un concierto durante tu jornada laboral es motivo de despido
Con lo difícil que es comprar entradas para el concierto de tu artista favorito, parece ser que es una práctica habitual hacerlo durante el horario laboral. Ahora, un abogado de TikTok asegura que puede ser motivo de despido.
Mezclar ocio y mundo laboral puede ser algo complicado. Charlar con tus compañeros sobre ciertos temas puede ser visto con malos ojos tanto por otros compañeros como por tus propios jefes. No hablemos ya de realizar actividades fuera de lo establecido en tu contrato. Es aquí donde entra la posibilidad de comprar entradas durante tu jornada laboral. Esta práctica es cada vez más común, especialmente debido a dos factores: las preventas especiales y las colas virtuales. Dicho de otro modo: o estás el primero para comprar o, cuando acabe el día, seguramente te quedes sin ver a tu artista favorito.
Que se haga no significa que sea, necesariamente, legal. Y es aquí donde se ha viralizado un tiktok de un abogado laboralista que asegura que hacer esto es motivo de despido. El motivo es sencillo: si estás comprando, no estás trabajando. Y si no estás trabajando, no estás haciendo aquello para lo que te pagan. Además, todo lo digital deja rastro. Si estás usando un ordenador de empresa que debe dedicarse a tus labores diarias, es probable que tu jefe sea capaz de ver lo que has hecho durante el día, algo que puede jugar a su favor para justificar tu cese.
Los comentarios no se han hecho esperar. "bueno haber cómo lo demuestra el jefe si lo haces con la ventana de incógnito", "A mí como jefa me han pedido permiso para hacerlo y no solo se lo he dado si no que nos pusimos todos a conseguirlas, porque todos íbamos jajajaj", "Si los sueldos no dan ya ni para entradas de conciertos 🥺"... La mayoría van en estas direcciones, señalando prácticas para hacerlo de forma segura, comunicarse de forma activa en la empresa o, sencillamente, hacer humor. Sea como sea, al final es una cuestión de cumplir con lo que toca.
