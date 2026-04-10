Louis Tomlinson recomienda a sus fans que pidan el reembolso de las entradas de visibilidad reducida: "No deberíamos estar vendiendo esas entradas"

Durante los últimos meses el debate sobre los precios y las condiciones de las entradas a los conciertos se ha vuelto cada vez más intenso en redes. Con la bajada de los ingresos musicales por ventas directas y streaming, los shows se han convertido en una de las principales fuentes de beneficio para la industria y sus artistas, así que se ha vuelto habitual que se ofrezcan experiencias que van más allá del puro show, y también que se vendan entradas para zonas en las que la visibilidad es más bien escasa. En mitad de todos estos cambios en la forma de funcionar de los conciertos, se ha hecho viral este clip de un concierto de Louis Tomlinson, en el que el cantante pide a los fans que estaban en la zona de visibilidad reducida que manden un mail y pidan el reembolso de la entrada, ya que no consideró adecuado que se cobrase a esas personas por "ver" el concierto desde ahí.

Aunque en el vídeo no se ve con claridad cuáles eran las condiciones de visibilidad en las que estaban todos esos fans, la situación debió de ser bastante grave para que Louis Tomlinson decidiese interrumpir su concierto para mencionar el asunto. Por lo que parece, los fans estaban situados detrás de unas pantallas que impedían que viesen el escenario, o sea que lo único que podían hacer era escuchar las canciones.

Muchos han aplaudido la actitud del cantante en esta situación, ya que no había ninguna obligación de hacer dicha devolución, porque las entradas fueron compradas con la especificación de sus condiciones. Pero no deja de ser una seña de honestidad e integridad por parte de Louis Tomlinson, que no consideró adecuado cobrar a alguien por tener una experiencia parcial de su concierto: o lo ven todo, o no hay entrada que cobrar. Ahora habrá que ver si otros artistas que se vean en la misma situación deciden imitar su ejemplo, ya que son quienes más poder tienen para frenar el declive que están sufriendo las condiciones de la compra de entradas para conciertos en los últimos años.