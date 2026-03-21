Los mejores samples de la historia de la música: desde Rihanna hasta Beyoncé

Rihanna y Michael Jackson

Este fue uno de los primeros hits de Rihanna, y el sampleo de una de las canciones más míticas de Michael Jackson contribuyó, sin duda, a que su éxito fuese aún mayor.

JAY-Z y Annie

Coger una interpretación de los años 80 del musical de Annie y convertirla en una de las intros más memorables de la historia del rap no es poquita cosa.

Madonna y ABBA

ABBA jamás había permitido que sus canciones se sampleasen, hasta que llegó Madonna con uno de los mayores éxitos de la música de los 2000.

Sister Nancy y medio mundo

Pocas canciones han sido tan sampleadas como Bam Bam de Sister Nancy. Desde Kanye West hasta Lizzo, es inmediatamente reconocible.

Beyoncé y The Chi-Lites

Para hacer esta joya de la música fue necesario incluir un sample que le dio la iconicidad que necesitaba.

Eric Prydz y Steve Winwood

A veces, un buen oído es capaz de detectar un sonido con potencial y llevarlo al siguiente nivel, que es exactamente lo que ocurrió con Valerie y Call on me.