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Los mejores samples de la historia de la música: desde Rihanna hasta Beyoncé
Hay ocasiones en las que un sampleo de una canción puede elevar una nueva propuesta musical al siguiente nivel. Aquí van algunos de los mejores samples que se han hecho en la historia de la música.
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Rihanna y Michael Jackson
Este fue uno de los primeros hits de Rihanna, y el sampleo de una de las canciones más míticas de Michael Jackson contribuyó, sin duda, a que su éxito fuese aún mayor.
JAY-Z y Annie
Coger una interpretación de los años 80 del musical de Annie y convertirla en una de las intros más memorables de la historia del rap no es poquita cosa.
Madonna y ABBA
ABBA jamás había permitido que sus canciones se sampleasen, hasta que llegó Madonna con uno de los mayores éxitos de la música de los 2000.
Sister Nancy y medio mundo
Pocas canciones han sido tan sampleadas como Bam Bam de Sister Nancy. Desde Kanye West hasta Lizzo, es inmediatamente reconocible.
Beyoncé y The Chi-Lites
Para hacer esta joya de la música fue necesario incluir un sample que le dio la iconicidad que necesitaba.
Eric Prydz y Steve Winwood
A veces, un buen oído es capaz de detectar un sonido con potencial y llevarlo al siguiente nivel, que es exactamente lo que ocurrió con Valerie y Call on me.
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