¿Por qué nos gustan tanto los festivales-revival?

Con mi compi Juan Ceñal pasándoselo en grande en Mad Cool, y yo mismo acudiendo al Love the 90's un par de semanas antes, en Flooxer Now somos testigos cómo lo que huele un poco a viejuno en lo musical sigue partiéndolo fuerte en terreno festivalero.

Vale, que Biza lo petó en la Velada también lo sabemos porque también estuvimos, pero el ambiente del Pabellón Olímpico de Badalona era muy distinto, por público, al que estamos viendo en las congregaciones festivaleras de este verano, sobre todo en las de música un pelín retro.

"Yo creo que los 2000 fue una década irrepetible, incluso sin La Bomba", nos decía King Africa en el espectacular Love the Tuenti's y en referencia a su tema estrella. "Esto mola porque ves gente de 20, 30 o 40 y no dejan entrar a niños, que si no estaría lleno de niños disfrutando de esta playa". Aclaración: King Africa fue una de las estrellas en el escenario Playa, lleno de arena y con clima tropical pese a ser en un parking del recinto ferial de Madrid.

"Tenía mucha relación con David Civera y me hizo muchísima ilusión verle en forma, y ver a las Sex Bomb, a Yola Berrocal, a Sonia Monroy... somos todos amigos, hemos coincidido en giras y siguen tirando mucho". A ver, para los cuarentones sí, pero los chavales miraban a algunos de esos nombres atónitos.

Sobre la evolución de la música, este titán de principios de siglo tiene clara la diferencia: "El problema es que ya no hay tantas discográficas, y por eso la gente no compra tantos discos. Hay artistas grandes, algunos, que todavía siguen como entonces, pero muchos de los que sobrevivimos de aquella época, lo que hacemos es salir con un temazo y un videoclip".

"La primera vez que vi el MP3 fue en una gira en Japón: era una salchichita chiquita y no sabía lo que era, porque andábamos con CDs o cintas. Pero aunque la tecnología avance, los viejos dinosaurios seguimos en la fiesta", dice sonriendo con picardía. Nuestra respuesta: "por supuesto".

Ni Biza, Nicki Nicole, Rels B o Quevedo daban entrevistas el día que estuvimos en Badalona, y el público, aunque entregado con el argentino, todavía no vibraba como el del Mad Cool o los que oían a King Africa. Cuestión de juventud: seguro que en un Love the Tuenti's en 2040 la cosa cambia. Ojalá lleguemos todos bien a ese evento.