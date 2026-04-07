El rapero Offset, exmarido de Cardi B, hospitalizado tras ser disparado

El rapero estadounidense Offset se encuentra hospitalizado tras recibir un disparo el lunes 6 de abril en las inmediaciones del casino Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida. Según ha confirmado su representante a la revista Rolling Stone, el artista permanece en estado "estable y bajo estrecha vigilancia" después de un incidente ocurrido en la zona del aparcamiento del complejo.

El Departamento de Policía de Seminole, que ya ha detenido a dos sospechosos relacionados con el ataque, informó que los hechos sucedieron pasadas las siete de la tarde y resultaron en heridas que inicialmente fueron calificadas como leves por las autoridades locales.

Este nuevo episodio de violencia vuelve a situar en el foco mediático al exintegrante de Migos, cuya vida personal ha estado marcada por su mediática relación con Cardi B. El rapero es el exmarido de la artista neoyorquina y padre de sus hijos, un vínculo que lo ha mantenido como una figura constante en la crónica social más allá de sus éxitos musicales. La noticia del tiroteo ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, especialmente teniendo en cuenta el trágico historial del entorno del músico.

Cabe recordar que hace poco más de tres años, Offset sufrió la pérdida de su primo y compañero de grupo, Takeoff, quien fue asesinado a tiros en noviembre de 2022. Aquel suceso no solo supuso la disolución de facto de Migos —el trío que completaba Quavo y que elevó el trap a la categoría de fenómeno global con discos como Culture— sino que impulsó a su familia a crear la Rocket Foundation para luchar contra la violencia armada. Ahora, mientras la policía de Florida continúa con la investigación para esclarecer los motivos del asalto, Offset se recupera en el Hospital Regional Memorial de Hollywood bajo la atención de los servicios médicos.