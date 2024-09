Rauw Alejandro explora su faceta más folclórica, ¿por influencia de Rosalía?

Una de las razones del éxito universal deRosalía tiene que ver con su capacidad para revisitar la música folclórica y agregarle una capa de vanguardia y originalidad. Gracias a esto, la catalana se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos artistas alrededor del globo. Uno de ellos, según una teoría que anda circulando en redes sociales, es Rauw Alejandro, quien hasta hace no mucho fue su pareja.

Durante su aparición en el Global Citizen Festival, Rauw sorprendió a todo el mundo versionando Tú con Él, un clásico de la salsa que originalmente pertenece al artista Frankie Ruiz. De hecho, el puertorriqueño declaró hace poco que su próximo trabajo va a tener una enorme dosis de música folclórica, como es el caso de la salsa. Sin embargo, muchos argumentan que este acercamiento a la música de raíz tiene que ver con su pasada relación con Rosalía.

En las últimas horas, se ha viralizado un tuit del usuario de X @andrescassini en el que podemos leer lo siguiente: "Si me dieran una moneda por cada vez que Rosalía deja a un hombre y éste se desenvuelve en una faceta más folclórica, tendría dos monedas. Lo cual no es mucho, pero es curioso que pasara dos veces". Como es evidente, este usuario está haciendo también referencia a C. Tangana, quien también comenzó a explorar sonidos más cercanos al folclore después de terminar su relación con la artista catalana.

Evidentemente es imposible de asegurar que esta teoría sea cierta, pero, desde luego, es como mínimo curioso que tanto Rauw Alejandro como C. Tangana empezasen a coquetear con lo folclórico tras salir con Rosalía. En caso de ser así, solo nos queda dar las gracias a la de El Mal Querer, porque no cabe duda de que El Madrileño es, desde el momento de su salida, un clásico moderno, y lo nuevo de Rauw Alejandro parece seguir este mismo camino.