Rozalén, Marwán, Porta, Ambkor y El Chojín interpretan 'Todos somos Gaza'

Rozalén, Marwán, Porta, Ambkor y El Chojín participan en 'Todos somos Gaza', la canción original del documental del mismo título, dirigido por Hernán Zin, cuya presentación será en diciembre de este año y su estreno comercial en salas de cine será a principos del 2026. En esta película, Hernán Zin y su equipo siguen durante dos años a varios niños de Gaza.

Se trata de un testimonio único, humano y en primera persona, sobre el genocidio. Candidata a los premios Goya, esta canción ha sido compuesta por Carlos M. Jara y producida por Soma. Es una canción potente que mezcla hip hop y una gran orquesta para convertirse en el himno de todas aquellas personas en contra de la barbarie que sucede en Palestina.

Otros artistas como Pepe Viyuela, Cecilia Gessa, Gorka Otxoa y Nerea Barros, se han unido para formar parte del videoclip que, junto a la canción, ya está disponible en plataformas y en YouTube. Además, activistas de todas partes de España se han unido para participar en esta canción y su vídeo de denuncia, que contiene partes del documental.

En el vídeo también aparecen la orquesta Mad4strings y el Coro Filarmonía de Madrid. "Ante el peor crimen del siglo XXI, necesitamos unirnos todos. Y esta maravillosa que canción, que estremece, que habla claro y alienta al activismo, es lo que nos hace falta para sumar fuerzas y luchar para que para que pare la barbarie. Lo que pasa en Gaza nos afecta a todos. Nosotros podemos ser los próximos en ser pisoteados por el poder. De allí el lema: 'Todos somos Gaza'", señala Hernán Zin, creador de la idea original de la canción.

Para realizar el documental, el director Hernán Zin y un equipo de cineastas palestinos han pasado 24 meses rodando en Gaza. Cada masacre, cada ataque a hospitales, escuelas, universidades, ha sido registrada con sus cámaras. Pero la narración gira en torno a la búsqueda de los protagonistas del premiado documental 'Nacido en Gaza' (2014), también dirigido por Zin. Entonces se veían el testimonio de dignidad y humanidad de estos niños y niñas en medio de la anterior gran ofensiva israelí. Ahora, convertidos ya en jóvenes adultos, el espectador vuelve a encontrarse con ellos en 'Todos somos Gaza'.